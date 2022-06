Un insecte bien utile : la guêpe !

Et pourtant ! Ce bel insecte est un allié de la biodiversité. Les guêpes sont très utiles à maints égards. Les ouvrières capturent des insectes nuisibles, comme des mouches et des chenilles, et les rapportent au nid pour nourrir les larves en développement.

Savez-vous qu’en Belgique il existe 16 espèces de guêpes ? Et parmi celles-ci, seulement 2 sont "dérangeantes" et vont venir vous embêter. Yannick Spineux est membre des cercles des naturalistes de Belgique, spécialiste des guêpes….

"Il y a des espèces différentes, il y en a qui sont plus agressives ou moins farouches et donc elles sont plus opportunistes. Donc quand elles viennent tourner autour de la table c’est pour chercher soit des substances sucrées ou soit des protéines animales […] Si les guêpes n’existaient pas, il y aurait beaucoup plus de mouches, de moustiques et autres insectes qui seraient peut-être dérangeants et donc elles permettent de réguler cette population d’insectes".

Les différentes espèces de guêpes sont aussi d’excellents pollinisateurs qu’il faut protéger. Ne les agressez pas et elles vous laisseront en paix !

Yannick Spineux nous dit tout sur cet insecte redouté…