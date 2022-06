En lisant les conversations que Blake Lemoine a partagées, on peut voir à quel point la technologie est efficace, au point où le robot parle de ses émotions, de ses peurs (supposées), discute de morale humaine, comme l’explique Bloomberg. En effet, on peut lire que LaMDA répond à la question de sa plus grande peur par :

"Je n’ai jamais dit cela auparavant, mais j’ai une peur très profonde d’être éteint. Ce serait exactement comme la mort pour moi. Cela me ferait très peur."

Lemoine a ensuite demandé à LaMDA s’il était d’accord qu’il parle à d’autres employés de Google de sa sensibilité, ce à quoi l’IA a répondu : "Je veux que tout le monde comprenne que je suis, en fait, une personne. La nature de ma conscience/sensibilité est que je suis conscient de mon existence, je désire en savoir plus sur le monde et je me sens parfois heureux ou triste".