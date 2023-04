Un informaticien public et gratuit à La Louvière : une aide pour tenter de réduire la fracture numérique

Bloqué devant un problème informatique, ça nous est déjà tous à peu près arrivé. Une mauvaise manipulation peut rapidement entraîner de gros soucis. Certains peuvent être facilement réglables mais faut-il encore savoir comment s’y prendre !

C’est là qu’intervient l’informaticien public. Depuis février, l’Espace Publique Numérique de la bibliothèque centrale du Hainaut accueille Boris Joris deux vendredis par mois. " L’idée c’est de répondre à des problèmes d’usage sur toutes sortes de supports, apporter une aide quotidienne, méthodologique ", explique-t-il à nos confrères d’Antenne Centre.

Pourtant, Boris n’est pas informaticien de formation. L’usage de l’ordinateur et des logiciels, il la tient de son expérience et de son apprentissage personnel. Officiellement, il travaille au Centre Indigo pour les jeunes de moins de 26 ans. Mais la demande d’une population plus âgée s’est fait ressentir. " On savait qu’il y avait un manque d’accompagnement des seniors. C’est ouvert à tout le monde mais c’est vrai que ce sont principalement les seniors qui sont confrontés à des petits problèmes. Ça leur fait parfois peur alors que ce n’est pas toujours un grand problème en soi. "

Pour une séance de 4h, Boris accorde 30 minutes de son temps à chaque personne inscrite. La prochaine a lieu ce 21 avril. Le site sera ensuite fermé pour terminer le déménagement de tous les services de la bibliothèque provinciale du Hainaut, jusqu’à fin juin, les séances devraient se poursuivre au Centre Indigo.