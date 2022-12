Un influenceur misogyne arrêté pour viols en Roumanie : qui est Andrew Tate, ancien boxeur reconverti dans le porno et les "conseils" aux garçons ?

Le site sportif AS a répertorié d’autres sorties de route d’Andrew Tate qui s’est également fendu de comparaisons douteuses avec les chiens ou les enfants ou de déclarations vantant la corruption en Roumanie et l’argent rapidement gagné comme valeur.

La controverse érigée en style

Il prétend aussi que les femmes qui se font violer devraient en "porter la responsabilité" ou qu’il préférait les femmes de 18-19 ans à celles de 25 car il pouvait y laisser son "empreinte"…

Des sorties qui prônent parfois la violence à leur égard. "Un bon coup de machette, boum dans son visage et tu la saisis par le cou. Et 'Tais-toi salope'", dit-il dans une vidéo. C’était aussi pour avoir frappé une femme dans Big Brother que Tate avait été débarqué de la production, ce qu’il dément.

Ces déclarations font des millions de vues : près de 12 milliards sur TikTok, plus de 4,7 millions d’abonnés Instagram, un site pompeusement intitulé "Hustler’s University" avec des conseils pour réussir et devenir millionnaire en investissant dans les cryptomonnaies et qui recrute via un curieux système pyramidal…

Sa marque de fabrique : la controverse. "Ce que vous voulez idéalement, c’est un mélange de 60 à 70% de fans et de 40 à 30% de haters. Vous voulez des disputes, vous voulez la guerre".

Andrew Tate cultive un humour bien à lui, badin au premier abord, mais en permanence porteur de haine et de violence qui se présente comme l’antidote à ce qu’il appelle la "cancel culture".

Exclu des réseaux sociaux mais plus présent que jamais

Des podcasts et des vues qui rapportent aussi beaucoup d’argent mais qui suscitent l’inquiétude quant à son influence sur les jeunes garçons.

Ses performances sur les réseaux l’ont notamment rendu populaire dans les milieux d’extrême droite américains. Il ne cache d’ailleurs pas sa sympathie pour l’ancien président Trump ou son soutien au chantre du Brexit Nigel Farage.