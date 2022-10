Un inédit des Beach Boys à écouter maintenant

Le groupe dévoile le titre "Carry Me Home", enregistré au début des années 70, pendant les sessions de Holland.

La chanson a été écrite par Dennis Wilson et évoque l’histoire d’un soldat mourant pendant la guerre du Vietnam. Elle figurera sur le coffret Sail On Sailor – 1972 qui sortira le 2 décembre et qui contiendra 80 inédits. Il s’agit du dernier chapitre autour de sorties d’archives qui s’attarde cette fois sur la création de Carl and the Passions – So Tough de 1972 et Holland de 1973.

Toutes les informations sur les nombreux formats proposés sont à retrouver ici.

Su ce titre, vous entendrez la voix de Blondie Chaplin, qui s’est confié au Rolling Stone Magazine : "C’est étrange d’écouter ce morceau après toutes ces années. C’est comme ça que Dennis se sentait à l’époque. Je le voyais combattre ses propres soucis."

"La voix est très sensible, et vous pouvez ressentir la douleur et l’émotion."