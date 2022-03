Un inédit de Prince sous le nom de son alter ego "Camille" bientôt disponible

Un album de "Camille", l’alter ego de Prince, sortira bientôt officiellement via le label Third Man Records.

C’est en 1986 qu’il avait enregistré ce projet qui avait finalement été abandonné juste après les premiers pressages.

Le cofondateur du label Third Man Records, Ben Blackwell, explique aujourd’hui : "On va enfin le sortir. Les héritiers de Prince ont accepté. C’était même un peu facile !"

Les 8 titres de l’album sont déjà tous parus d’une manière ou d’une autre séparément, comme certains qui figurent sur l’album Sign O’The Times, ou bien sur l’édition deluxe de ce même disque.

Voici la tracklist de Camille :

‘Rebirth Of The Flesh’

‘Housequake’

‘Strange Relationship’

‘Feel U Up’

‘Shockadelica’

‘Good Love’

‘If I Was Your Girlfriend’

‘Rockhard In A Funky Place’