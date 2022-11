Un individu armé d’un couteau s’est introduit dans un hôpital d’Anderlecht ce vendredi soir : il aurait crié "Allahu Akbar"

Un homme agressif et insultant, armé d’un couteau, s’est présenté à l’hôpital Saint-Anne/Saint-Rémi à Anderlecht, vendredi matin, en criant : "Allahu Akbar", a confirmé à Belga la zone de police Bruxelles-Midi. L’individu aurait déclaré qu’il allait mourir mais qu’il reviendrait pour "tuer tout le monde". Tous les hôpitaux de la région bruxelloise auraient ensuite été avertis d’une potentielle agression par cet individu, qui est actuellement toujours recherché.

"Nous avons reçu des renseignements sur les agissements de ce suspect et nous faisons tout ce qui est possible pour le retrouver. Le parquet de Bruxelles a été avisé. Par ailleurs, tous les hôpitaux bruxellois ont été contactés et mis en garde. Nous suivons la situation de près", a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi.

Un homme, vêtu d’un jeans gris et d’un pull noir, s’est présenté, vendredi matin, à l’hôpital Saint-Anne/Saint-Rémi à Anderlecht. Il était agressif et a proféré des menaces. L’individu, qui était muni d’un couteau, aurait déclaré qu’il allait mourir mais qu’il reviendrait pour "tuer tout le monde", avant de s’en aller. Il est actuellement recherché.

