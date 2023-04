Un incroyable Snoop Dogg improvise à la WrestleMania et met K.O. The Miz

La star du Hip-Hop Snoop Dogg n’arrête plus de faire parler de lui. Le rappeur californien a combattu à la WrestleMania.

La WrestleMania, c’est le rendez-vous annuel de la WWE depuis 39 ans, l’organisation la plus prestigieuse de catch au monde. C’est l’évènement de l’année pour les fans de catch, ce sport de combat spectaculaire et scénarisé. Tout au long de la soirée, on y voit les plus grandes stars du ring s'affronter.

L’édition 2023 se déroulait de la nuit de dimanche à lundi. Le commentateur de l’évènement n’était autre que le rappeur Snoop Dogg accompagné de The Miz.

Pendant l’évènement, l’ancien catcheur Shane McMahon a débarqué par surprise pour affronter The Miz. Il a été envoyé par Snoop Dogg après un moment tension entre lui et son co-présentateur quelques heures avant la soirée. Mais il a fallu seulement 10 secondes pour que Shane McMahon se blesse à la jambe et finisse K.O. The Miz semble perturbé. On comprend que rien de tout ça n’était prévu.

Snoop Dogg arrive en sauveur

Son combattant au sol, le rappeur de “Drop it like it’s hot” monte sur le ring et met une droite dans les dents de son rival The Miz. La suite entre dans la légende. Snoop va réaliser l’une des techniques phare du catcheur The Rock (alias Dwayne Johnson, qu'on connaît désormais comme acteur) : il met son adversaire au sol avec le violent coup de coude du People’s Elbow devant un public en feu. Une séquence qui a largement fait le tour des réseaux sociaux.

L’artiste de 51 ans est habitué des shows de la WWE. Sa première apparition date de 2009 où il était invité à combattre Chavo Guerrero.

Des performances qui ont marqué autant qu’elles lui ont permis d’intégrer le Hall of Fame de la WWE en 2016. Une consécration pour les célébrités du catch.