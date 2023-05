Un incendie dans une mine d'or au Pérou fait au moins 27 morts

Au moins 27 ouvriers sont morts dans un incendie au sein d'une mine d'or de la région d'Arequipa (sud) au Pérou, ont annoncé dimanche les autorités, précisant dans la soirée que 12 corps avaient été récupérés par les équipes de secours.

"On a réussi à pénétrer dans la mine pour des opérations de récupération des corps" et "12 cadavres ont été récupérés", a déclaré la police dans un communiqué. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie survenu dans une galerie de la mine La Esperanza, située dans la province de Condesuyos, dans une zone reculée de la région d'Arequipa, ont indiqué des représentants de la police et du Parquet présents sur les lieux. "Les informations dont nous disposons font état de 27 morts à l'intérieur de la mine", a déclaré le procureur Giovanni Matos sur la chaîne de télévision N.