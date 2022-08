Un incendie a éclaté au château Boekenberg à Deurne

Un incendie a éclaté vendredi dans le château Boekenberg, situé dans le parc du même nom, dans le district anversois de Deurne. Les fumées sont importantes, rapportent les pompiers de la métropole qui demandent d'éviter l'endroit.

Le feu s'est déclaré vers 15h45. Les riverains ont été priés de fermer portes et fenêtres et de couper la ventilation. La ville d'Anvers a envoyé un avertissement via le système Be-Alert.

Le château est actuellement en cours de rénovation et devrait abriter à terme une dizaine de logements.