Un impressionnant tour d’hypnose dans le cube de Viva for Life

L’hypnotiseur El Profesor s’est rendu dans le cube de Viva for Life pour vous proposer un quelques tours d’hypnose. Après avoir hypnotisé les "faiseurs d’ambiance", El Profesor s’est attaqué à l’un des membres de notre équipe de production, Jordan.

Jordan a amené un verre d’eau à El Profesor, quand ce dernier lui rend le verre, il dit à Jordan "dormir profondément détendu et merveilleusement bien". Instantanément, Jordan s’est endormi et s’est retrouvé au sol. El Profesor installe ensuite des cubes en bois pour son prochain tour, il réveille et relève Jordan avant de le replonger dans le sommeil. "Tu regardes ma main, tu restes debout et tu dors" cette fois-ci, Jordan s’endort debout. El Profesor fige l’entièreté de son corps transformant Jordan en une planche de bois.

Avec l’aide des "faiseurs d’ambiance", il va installer Jordan sur les cubes. Soutenu uniquement au niveau des pieds et de la tête. Jordan reste droit. El Profesor lui annonce alors qu’il va mettre un poids léger sur lui. C’est à ce moment qu’il se met debout sur Jordan. Provoquant l’inquiétude de Sara "Faites gaffe, c’est pas une poupée", "On tient à Jordan" ou encore "Est-ce que Jordan va bien ?".

Après avoir vécu cela, Jordan souhaite exprimer son ressenti mais El Profesor l’a hypnotisé pour qu’il parle comme Céline Dion en québécois. Une séquence hilarante à revoir sans modération.