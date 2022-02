Un important trafic de drogue démantelé à Louvain, cinq mandats d’arrêts

La police judiciaire fédérale de Louvain a procédé jeudi et vendredi derniers à 17 perquisitions et à l’arrestation de neuf personnes soupçonnées de trafic de cannabis, ecstasy, cocaïne, speed et MDMA dans la région, indique mardi le parquet.

Il s’agit de sept hommes et deux femmes entre 24 et 53 ans. Cinq d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt et une personne a été libérée sous conditions.

Les perquisitions ont eu lieu à Louvain, Aarschot, Saint-Gilles-Waes, Herent, Bekkevoort, Haacht, Lubbeek, Bierbeek, Ledegem, Anvers, en Forzée (province de Namur).

La police a saisi une arme, une machine à compter l’argent, environ 17.000 euros en cash, des montres, des smartphones, du cannabis,… ainsi que huit véhicules.