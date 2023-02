Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus en nombre et ont fait appel au renfort de leurs collègues de Liège et de la zone Hesbaye. L’intervention a été compliquée par la difficulté d’accéder aux abords du bâtiment. L’accès principal au site est en effet trop étroit pour permettre le passage des camions de pompiers.

" Les pompiers et la police vont rester sur place a priori toute la nuit pour essayer de maintenir les choses en l’état. Heureusement tout le monde va bien et il n’y a pas eu d’autres maisons impactées. Un système de déviation a été mis en place et va le rester durant toute la nuit pour empêcher l’accès à la place aux riverains au cas où il faudrait réintervenir ", a précisé la bourgmestre faisant fonction d’Amay, Catherine Delhez.