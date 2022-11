Un immeuble s’effondre dans le centre de Lille, une personne portée disparue

Un immeuble s’est effondré samedi matin dans le centre-ville de Lille. Le bâtiment ayant été évacué dans la nuit par précaution, a indiqué à l’AFP la maire de la ville Martine Aubry. Une personne est portée disparue.

Les 60 pompiers déployés après l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville de Lille sont à la recherche d'un médecin, porté disparu et qui pourrait se trouver sous les gravats, a indiqué le centre opérationnel d'incendie secours (Codis) du Nord.

"On est quasiment sûrs que cette personne se trouve dans les gravats", a indiqué le lieutenant Colonel Stéphane Beauventre, dans un message diffusé par le Codis. "Son téléphone ne répond pas, sa voiture est dans le parking, (...) et il n'a pas pris son astreinte." "On concentre tous nos efforts à (...) extraire à la main les gravats pour accéder à cette victime", a-t-il ajouté.



"Un jeune est rentré à 3h00 du matin et il s’est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé", a-t-elle indiqué. Il a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d’évacuer l’immeuble, estimant "qu’il y avait un vrai risque", selon MartineAubry.