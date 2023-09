Un immeuble en feu sur la Grand Place de Nivelles

Un incendie s'est déclaré ce matin sur la Grand Place de Nivelles. On dispose à ce stade de peu de détails sur les circonstances du sinistre. La toiture d'un immeuble est toujours en feu et les pompiers sont à pied d'oeuvre, ils tentent de circonscrire l'incendie et d'éviter qu'il ne s'étende à d'autres habitations. La circulation est évidemment suspendue pour le moment.

Le plan communal d’urgence a rapidement été déclenché, à 12h38, et un périmètre de sécurité a été installé.

Le Comité de coordination communal prend en charge la situation d’urgence depuis le Centre de crise sous la direction du Bourgmestre Pierre HUART.