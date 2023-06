Un immense rapace survole Bruxelles : le gypaète barbu est un vautour casseur d’os

C’est presque devenu un réflexe, quand on constate un phénomène naturel hors du commun, on invoque l’explication du réchauffement climatique. Dans le cas du gypaète, Didier Vangeluwe tient à rester prudent : "Ce rapace a toujours été peu nombreux mais les programmes de réintroduction entamés au milieu des années 80 dans les Alpes portent leurs fruits et aujourd’hui on en voit davantage. On compte 250 couples nicheurs pour toute l’Europe. C’est donc leur protection qui explique leur présence plus grande. Et comme leur période d’immaturité est longue, c’est-à-dire qu’il leur faut longtemps aux jeunes pour devenir adultes et s’installer quelque part, ils voyagent à travers toute l’Europe."

Le réchauffement climatique ne serait donc pour rien à leur présence en Belgique ? Si, quand même car c’est la vague de chaleur actuelle qui les pousse à visiter des contrées de plus en plus situées au Nord. Didier Vangeluwe le confirme : "Ces grands oiseaux, ce sont comme des voiliers, des planeurs, ils ne peuvent voyager au long cours que s’il y a des vents chauds qui les portent sur de longues distances sans trop dépenser d’énergie, des thermiques comme on les appelle. Donc évidemment, ils ne le font qu’à cette période-ci de l’année et ils le font d’autant plus tôt que la chaleur est précoce."

C’est là que le bouleversement climatique joue un rôle, avec des épisodes de chaleur qui se répètent et des records qui s’accumulent. Vincent Legrand abonde : "On voit de plus en plus d’oiseaux du sud migrer vers le nord, on en a même repéré en Suède, c’est hallucinant. C’est comme les phoques qu’on retrouve sur nos plages ou les morses aux Pays-bas. Ce qui me trouble avec ce gypaète, c’est qu’il n’avait pas l’air bagué et ses plumes n’avaient pas été colorées non plus comme c’est le cas quand on bague un petit issu d’une colonie de réintroduction, c’est donc un individu sauvage et ça, c’est encore plus rare."