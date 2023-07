"Un immense déficit démocratique à combler" : Ixelles met en place un plan d’action pour inciter sa population à voter en 2024

Comment encourager les Belges, Européens et Extra-Européens à voter ? En raison des prochaines élections européennes et communales, la commune d’Ixelles prévoit des actions pour informer les citoyens UE et non-UE. Mais est-elle la seule dans ce cas ? Petit tour d’horizon de ce qui est déjà prévu dans plusieurs communes bruxelloises.

En 2024, les Belges se rendront à plusieurs suffrages, en juin et en octobre.

Mais saviez-vous que les ressortissants et ressortissantes de l’Union européenne seront également invités à participer aux élections européennes du 9 juin 2024 ? De même, les citoyens de l’UE et d’ailleurs, établis en Belgique, pourront aussi se rendre dans les bureaux de votes pour les élections communales du 13 octobre 2024.

Comment faire ? Il suffit de s’inscrire. Soit via la remise d’un formulaire d’inscription (disponible sur le site web ou au guichet du service population) soit directement en ligne. Cette inscription reste valable pour les scrutins suivants.

Informer et encourager

A Ixelles, près de la moitié de la population ne dispose pas de la nationalité belge. La commune veut donc inciter ses habitants à se rendre aux urnes pour faire valoir leurs droits. Un plan a ainsi été conçu en collaboration avec des citoyens.

Il y est notamment prévu :

D’informer de manière claire et précise sur le sujet via les canaux de communication de la Commune ;

D’organiser des animations dans les écoles secondaires ;

D’envoyer des courriers et/ou flyers individuels ;

De publier des articles dans le journal communal.

"C’est notre devoir que la démocratie soit la plus représentative et vivante possible", affirme dans un communiqué le bourgmestre Christos Doulkeridis. "Avec son importante population d’origine européenne et extra-européenne, il est essentiel qu’Ixelles donne sa voix à chacun et chacune" précise-t-il. L’échevine des affaires européennes Els Gossé ajoute "qu’il est très important que tous les citoyens et citoyennes d’Ixelles soient pleinement informés sur la manière de pouvoir voter".

Lors des précédentes élections communales, le taux de participation était resté bien faible. En 2012, seulement 11% des électeurs inscrits sur le registre comme ressortissants de l’UE s’étaient déplacés, 12% pour les non Européens. En 2018, légère augmentation avec respectivement 17% et 19%. "Il y a un réel déficit démocratique. Même si les choses avancent dans la bonne direction, il est vital d’agir", assure Els Gossé. Reste à se demander pourquoi la participation reste aussi faible...

"On y réfléchit mais c’est encore prématuré"

D’autres communes se penchent sur la question mais estiment qu’il est encore un peu tôt que pour s’avancer. Du côté de Saint Josse, le cabinet du bourgmestre Emir Kir explique "qu’une réflexion est en cours. Mais il est clair que des campagnes se feront plus tard dans l’année". Même chose à Etterbeek. A Evere, on nous indique que rien n’est actuellement arrêté mais qu’un focus sera bien effectué sur les jeunes. Au sud de Bruxelles, Uccle diffusera dès la rentrée de septembre une brochure générale à destination des primo votants et citoyens de l’UE. Elle sera disponible à la maison communale et dans d’autres lieux culturels. Une initiative pour les citoyens non-UE est toujours en phase de réflexion.

Une initiative contestée

Si l’initiative semble louable, d’autant plus vu les très faibles taux de participations de ce public cible, d’autres acteurs bruxellois se montrent plus circonspects.

"Des études ont mis en évidence que les années où le taux de participation augmente, c’est justement quand on ne multiplie pas les campagnes à différents niveaux de pouvoir. En sollicitant trop les gens, on pourrait peut-être obtenir l’effet inverse du résultat recherché. Surtout que, lors de la dernière réunion réunissant la Région de Bruxelles-Capitale et ses 19 communes, la Région a insisté pour se charger de la communication en la centralisant. Après, il est vrai que la population n’est pas la même d’une commune à l’autre, Ixelles a peut-être des besoins spécifiques", détaille un observateur avisé de la vie publique bruxelloise, préférant rester anonyme.

Rappel : plusieurs conditions pour voter

Pour les Belges :

Être âgé de 18 ans et jouir des droits civils et politiques.

Pour les ressortissants de l’Union européenne :

Être âgé de 18 ans et jouir des droits civils et politiques . Être inscrit au registre de la population d’une commune belge. S’inscrire sur la liste des électeurs de sa commune.

Pour les citoyens de nationalité d’un pays hors de l’Union européenne :

Être âgé de 18 ans et jouir des droits civils et politiques. Être inscrit au registre de la population d’une commune belge. Résider en Belgique de manière ininterrompue depuis 5 ans et s ’inscrire sur la liste des électeurs de sa commune.

Quid des jeunes de 16 à 18 ans ?

Il est également à noter que pour la première fois, les Belges et ressortissant d’un pays de l’U.E pourront participer aux élections européennes dès l’âge de 16 ans. Contactées, de nombreuses administrations communales nous confient espérer obtenir rapidement des éclaircissements sur les modalités et la manière d’organiser ce vote, vu le récent arrêt de la Cour constitutionnelle. Un nouveau casse-tête n’est pas exclu…