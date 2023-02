Un îlot du lac de Garde, symbole de la sécheresse frappant l'Italie.

Ce phénomène insolite rappelle les passerelles flottantes érigées en 2016 par l'artiste Christo sur le lac d'Iseo. "Mais c'étaient des pontons artificiels alors que là, c'est une œuvre d'art naturelle !", s'enthousiasme Agata Carteri, une enseignante de 48 ans.

Pénurie de neige sur les cimes des montagnes aux alentours, absence de pluie depuis six semaines, températures douces : ce cocktail explosif a fait descendre l'eau du plus grand lac d'Italie à son plus bas niveau depuis 30 ans en période hivernale. L'eau du lac est à 44 cm au-dessus du zéro hydrographique, son point de référence historique contre 107 cm l'an dernier et se trouve ainsi 60 à 70 cm en dessous de la moyenne des dernières décennies.

Après une sécheresse record pendant l'été 2022 qui a décimé les récoltes, le nord de l'Italie donne à nouveau des signes inquiétants. Les eaux du Pô, le plus grand fleuve italien, sont au plus bas, à l'instar du lac de Garde mais aussi des lacs Majeur et de Côme.