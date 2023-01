Un œil sur le monde : vers quoi se dirige la Russie en 2023

En 2023, la Russie et son président seront plus que jamais sous le feu des projecteurs de l’actualité internationale : guerre en Ukraine, prix de l’énergie, relations avec la Chine, etc.

Dans son allocution traditionnelle du 31 décembre, Vladimir Poutine a démontré qu’il restait déterminé à aller jusqu’au bout dans la confrontation qui oppose la Russie à l’Occident.

De prime abord, il est assez difficile d’évaluer la façon dont la population vit la situation. A l’exception des nationalistes 'pur sucre' qui soutiennent les autorités envers et contre tout, et de ceux qui s’opposent viscéralement à ce conflit, la population ne veut pas vraiment s’exprimer sur la question.