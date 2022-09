Un Œil sur demain : votre urine, l’alternative aux engrais ?

Le directeur énumère des avantages conséquents : "Si en Belgique on généralise la séparation des urines à la source, c’est-à-dire que si on arrête de faire pipi dans de l’eau potable, et qu’on récupère toutes les urines et on s’en sert comme engrais, on arrivera à une réduction d’émission de CO2 de 50%, de 50% de réduction de la consommation d’eau, de 40% de réduction de la consommation énergétique du pays et de quasiment 65% de la pollution du cycle de l’eau, après les stations d’épuration."

Tous ces résultats promis paraissent gigantesques, mais ils sont tirés d’un article scientifique publié dans la revue "Nature".