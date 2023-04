Un Œil sur demain : quel carburant pour les avions de demain ?

A moins d’augmenter la consommation de frites, on n’aura pas assez de graisses usagées pour faire voler tous les avions. On parle de 2% tout au plus. Alors on cherche. Et à Pomacle, près de Reims, on a trouvé.

L’entreprise Global Bioenergies y produit de l’isobutène, une molécule issue du pétrole mais qu’elle reproduit en utilisant plutôt des résidus de sucre.