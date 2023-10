Un Œil sur demain : les supercalculateurs vont-ils permettre d'imaginer ce qu'il se passera demain ?

"Quel sera le climat qu’on va avoir en Belgique ? Quelles seront les précipitations ? Comment seront les étés ? On ne voudra pas refaire comme pour les inondations de juillet 2021, se rendre compte que le phénomène arrive sans pouvoir l’anticiper." explique Xavier Fettweis. "Maintenant, on sait qu’il va y avoir toute une série d’évènements extrêmes, notamment en Belgique, qui vont arriver. On prévient les politiques et ils savent bien par exemple qu’en 2030, on aura tel problème bien défini, qu’on aura des canicules qui seront d’une telle intensité. Ça permet d’anticiper ce qui va se passer. Idem pour la hausse du niveau de la mer."