Un Œil sur demain : les robots humanoïdes au service de l’homme c’est pour bientôt ?

"C’est un exploit de voir un robot humanoïde sur une période d’un an, d’arriver à ce qui se fait aujourd’hui. Mais finalement, les gros problèmes qui sont et que nous, on connaît parce qu’on est dans la robotique, ce sont les batteries. On a des robots humanoïdes, mais on sait tout de suite qu’après 30 minutes, après une heure maximum, la batterie est finie. Il y a d’autres soucis aussi, par exemple le chauffage des moteurs."