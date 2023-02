Un Œil sur demain : les outils numériques au service de l'enseignement

Les outils numériques se multiplient et font leur entrée dans de plus en plus de domaines de la vie quotidienne. Dans un futur qui semble de plus en plus proche, les professeurs utiliseront en classe certainement beaucoup de nouvelles technologies : casque de réalité virtuelle, intelligence artificielle… Les possibilités sont larges et les perspectives positives sur l'apprentissage sont prometteuses. A tel point que l'on se demande si l'enseignement deviendra un jour entièrement virtuel, accessible partout et adapté à chaque étudiant.

En attendant, les écrans ont déjà commencé à faire leur entrée au cours. Les élèves peuvent même sortir le téléphone portable de leur poche pour répondre aux questions.