Un Œil sur demain : le zéro déchet à portée de main dans le recyclage des bateaux de plaisance

Un peu plus au nord sur la côte Atlantique, Sébastien Papin, chargé de développement chez Arc Environnement, livre des confettis de composite à Werzalit, une entreprise de Rochefort qui fabrique des tables de restaurant. Dans le laboratoire de l’usine, on vient de fabriquer les premiers prototypes de tables faites à partir de coques de bateaux broyées. “L’objectif, c’est d’abord d’éviter l’enfouissement de ce déchet ou son incinération et de lui donner une autre vie et une valeur ajoutée”, explique Sébastien Papin.