Un Œil sur demain : le gaz de mine, une énergie de transition

Après avoir été filtré, le gaz est acheminé vers ces grandes machines bleues nommées "kits de cogénération". Elles génèrent de l’électricité. Pascal Mittelberger avance les chiffres, et c’est plutôt édifiant : "Là, avec les 5 moteurs actuellement, on a l’équivalent de 20 éoliennes, et de la consommation électrique de 35.000 habitants."

Cette électricité est récupérée par ORES et redistribuée sur le réseau. Entre 2.000 et 3.000 foyers sont déjà alimentés par cette production, et ce pour les 25 prochaines années. Le Directeur des Infrastructures pour ORES nous en cite les avantages : "Cette injection est faite à un niveau de tension qui lui permet d’être à la fois redistribuée en local et à plus grande distance. Contrairement à de l’éolien ou à du photovoltaïque, qui sont très liés à la nature, ici on a une réserve de gaz qui alimente ces cogénérations en continu. Ce qui est plus facile à exploiter en termes de gestion de réseau et de besoins de la population."