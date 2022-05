Un œil sur demain : le futur de la construction s’étudie à Limelette

A la limite de Rixensart et d’Ottignies, au bout d’une voie sans issue, se dressent les bâtiments du CSTC, le Centre Scientifique et Technique de la Construction. Depuis 1959, on y teste les matériaux et systèmes de construction, on y pratique la recherche et le développement, et on prodigue des conseils aux membres, qui financent le fonctionnement. En plein développement, le CSTC emploie 270 personnes, ce qui n’est pas assez pour répondre aux demandes d’un secteur toujours en croissance.

Du chien robot à l’exosquelette

Dans un grand hall, un technicien mesure la pression nécessaire pour fissurer différents blocs de béton. Un peu plus loin, un four permet de faire vieillir prématurément différents éléments. Aujourd’hui, ce sont des briquettes décoratives qui se font torturer alors qu’à quelques mètres, des systèmes de soufflerie et d’arrosage martyrisent un pauvre châssis de fenêtre. Mais le clou du spectacle, c’est la toute nouvelle machine de plusieurs mètres, dotée d’un bras articulé. Il s’agit d’une imprimante en 3D pouvant couler du béton quasi sans contrainte de formes. Un système que l’on trouve de plus en plus souvent dans la construction. "Il est plus écologique car on ne met de la matière que là où c’est nécessaire, sans devoir réaliser de coûteux coffrages", explique Angelo Buttafuoco, chef de projet au laboratoire Structures et Systèmes de Construction. "On n’est pas limité par la forme, c’est plus rapide, plus économique et cela génère moins de déchets. Mais le challenge c’est de préparer un béton suffisamment liquide pour qu’il puisse passer par la buse de l’imprimante tout en étant capable de se solidifier très rapidement car les couches s’enchaînent."

On travaille ici sur des centaines de projets. Comme celui du chien robot. Acheté à une entreprise spécialisée américaine, on l’a équipé de différents capteurs et caméras et on teste son efficacité sur chantiers. Il peut ainsi servir de surveillant, de détecteur d’anomalies, de système de mesure tout en étant capable de s'aventurer dans des endroits trop risqués pour les humains.

En plus de 60 ans d'existence, le CSTC n'a jamais manqué de travail. De nouveaux bâtiments sortent actuellement de terre et des postes sont à pourvoir. Preuve que