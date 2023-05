Un Œil sur demain : la protéine d’insectes, protéine du futur ?

Chaque année, l’usine peut produire 500 tonnes de ces produits servant à l’alimentation animale. Un vrai pas en avant vers des protéines plus vertueuses et économes en ressources, selon Anaïs Maury, directrice de communication chez Ynsect :

"Pour fabriquer 1 kg de protéines d’insectes, il faut entre 1 kg et 1,5 kg d’alimentation. Pour faire 1 kg de protéine de bœuf, il faut entre 8 et 9 kg d’alimentation. Ça, on le retrouve sur l’eau, l’espace : on optimise tout l’impact sur nos environnements par rapport à la fabrication d’autres protéines."