Un Œil sur demain : la micro méthanisation, le lisier comme source d'énergie

Michel Rary est agriculteur à Gozée et nous parle des performances de son installation : "On est autosuffisant, bien sûr, on a consommé à peu près entre 40 et 50.000 kilowatts sur l'année et ici, on les produit facilement. Il y a un petit surplus de 15 à 20 % que Biolectric rejette sur le réseau."