Un Œil sur demain : la maison du futur sera-t-elle fournie en kit ? "L’autoconstruction" a le vent en poupe

La construction en kit permet aussi des rénovations. Charlotte et son compagnon ont agrandi une ancienne maison en reconstruisant eux-mêmes, tout l’arrière avec le même système. "J’avoue qu’on a dû faire un peu de camping pendant 2 ans. On a aménagé une cuisine provisoire et la salle de bains s’est transformée en lave-vaisselle, une expérience hors du commun pour nos deux jeunes enfants. Mais de la toiture verte aux fondations, nous avons tout fait, avec la famille et quelques copains. Nous n’avions pas de gros budgets. Le résultat est là et nous avons récupéré beaucoup de matériaux de la démolition pour par exemple les utiliser sous la terrasse."

On imaginait la maison du futur "hyperconnectée". Il semble qu’elle sera surtout plus sobre à l’usage, plus économe en matériaux à la construction.

Pierre Maurice Wéry, architecte, adepte de l’architecture frugale, l’affirme : "On aime à imaginer la maison du futur avec des assistants de gestion de la consommation qui utilisent au mieux l’éclairage et on se rend compte que c’est extrêmement sophistiqué, qu’on va devoir utiliser trop de terres rares au niveau de la planète juste pour une petite maison. Alors que la bonne voie est peut-être de faire plus simple, plus sommaire mais bien isolé, avec une prise de lumière qui nécessite peu de maintenance."

Et de conclure : "Un électricien a dû intervenir dans une maison qui avait 10 ans, la robotique était complètement dépassée. Il a dû tout enlever. Ces assistants de gestion que l’on croyait être du futur se révèlent peu pérennes, il faut les changer tous les 10 ans."