Un Œil sur demain : la démocratisation des "cobots"

Ce sont de petits robots connectés, que l’on peut programmer en quelques minutes et déplacer sur une ligne de production en un temps record : les “cobots” ou robots collaboratifs font leur apparition dans les petites et moyennes entreprises.

Filiale d’Air France-KLM, l’atelier de CRMA est spécialiste de la réparation de moteurs d’avion. Depuis plusieurs années, Erwan Guérin, le directeur de l’innovation, est convaincu de l’utilité et de la flexibilité des cobots, les robots collaboratifs : “Nous réparons des pièces qui sont usées, nous sommes entre l’industrie et l’artisanat”, explique-t-il dans un sourire. Car chaque pièce d’avion qui arrive dans cet atelier est unique par son usure et ce qu’il faut traiter. Ici, impossible d’automatiser une usine où des robots travailleraient à la chaîne. Le robot doit être au service du technicien, de l’ingénieur, de l’expert. Et en l’occurrence, il travaille avec lui.