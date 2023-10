Un Œil sur demain : l’intelligence artificielle incarne-t-elle la finitude du cinéma ?

Acteurs, réalisateurs, producteurs, scriptes… De nombreux métiers du cinéma sont menacés par une technologie qui pourrait les remplacer. À Liège, lors du tournage d’une série, Nicolas George fait un tour du plateau. Il est producteur et sa tâche consiste à "assurer la fabrication du film" comme il le définit. "J’engage les équipes, je réserve les décors et je m’occupe des aspects budgétaires", détaille-t-il. Quand on lui demande s’il voit l’IA occuper un jour sa fonction, il dit ne pas être technophobe et accueille cela comme un outil supplémentaire. "Dans mon travail qui est plutôt de l’ordre du rapport personnel, je dois gérer des gens… Pour l’instant, je ne vois pas comment un ordinateur pourrait faire cela. En revanche, l’IA pourrait être utile pour les rapports des comptes qui pourraient être automatisés par exemple. Finalement, ce ne serait pas plus mal, car on irait plus vite et on gagnerait du temps", dit-il avec le sourire.

Un peu plus loin derrière la gare des Guillemins, Paul Rouschop aide son ami Bouli Lanners à monter son futur théâtre de Marionnettes. Ce chef décorateur n’est pas aussi rassuré. "En ce qui concerne les plans, les mesures, les recherches d’archives pour les films d’époque, etc. Je pense que l’utilisation de l’IA finira par nous remplacer sur ces tâches-là. Si un financier décide de faire du cinéma avec ces outils-là, il pourrait vite réduire le nombre de postes et remplacer les humains par la machine qui lui donnera des informations encore plus précises. Personnellement, je suis en fin de carrière, mais je crains pour les plus jeunes. J’espère qu’ils ne seront pas tentés par la facilité et qu’ils n’abandonneront pas leur personnalité, leur génie créatif", déclare celui qui a créé les décors des films "Les géants" de Bouli Lanners ou "Mon Ket" de François Damiens.