Un œil sur demain : l’hydrogène vert au cœur de tous les enjeux

Si on ne veut pas utiliser de gaz pour fabriquer de l’hydrogène, il faut alors de l’électricité. Beaucoup d’électricité. Car cette autre énergie est nécessaire au processus d’électrolyse. En faisant passer du courant entre anode et cathode plongées dans l’eau, une réaction se produit séparant l’hydrogène de l’oxygène, les deux composants de l’eau (H2O). L’oxygène est rejeté dans l’atmosphère et l’hydrogène récupéré sous forme gazeux dans de grosses cuves avant d’être comprimé à 350 bars pour être stocké dans des bouteilles. Celles-ci peuvent être ensuite transportées. Le principe est simple mais coûteux. On estime que 70 à 80% du coût de l’hydrogène provient de l’électricité nécessaire à sa fabrication. Et ce n’est pas le seul frein à son développement : la chaîne complète de la fabrication à l'utilisation est énergivore. Ainsi, pour faire avancer une voiture électrique, il suffit de recharger les batteries directement sur le réseau électrique alors que pour faire avancer une voiture à hydrogène, il faut retransformer l’hydrogène stocké dans le réservoir en électricité, via une pile à combustible (qui est l’inverse de l’électrolyseur). On se sert d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène que l'on retransforme en électricité : cela fait donc quelques étapes qui provoquent inévitablement des pertes.

Mais tout n'est heureusement pas sombre et les avantages de l'hydrogène restent nombreux. Le plus évident est évidemment la possibilité de stocker cette énergie et de la transporter, dans des stations-service par exemple, où on pourra faire le plein en quelques minutes à peine.