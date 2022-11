Un Œil sur demain : l'agroécologie sera-t-elle le futur de notre agriculture ?

Le sol, auparavant exploité et malmené par l'agriculture conventionnelle, est à présent bichonné par Marie : "On essaie de ne pas trop travailler le sol, surtout en profondeur, pour ne pas le déstructurer. On évite de trop le tasser, pour qu'il puisse encore y avoir un peu d'oxygène dans le sol pour les micro-organismes. On fait aussi en sorte que le sol soit toujours couvert. Donc ici par exemple on va utiliser de la paille qui va à la fois protéger le sol, et maintenir son humidité. Ce qui est très précieux en temps de sécheresse."