Un Œil sur demain : l'agriculture indoor, un laboratoire pour relever les défis de demain ?

Techniquement, presque tous les fruits et légumes pourraient être ainsi cultivés. Et les résultats interpellent, tant on se trouve loin de l’imaginaire collectif sur l’agriculture de demain. “Comme on optimise tous les paramètres, on peut cultiver et récolter toute l’année. Dans la nature, le basilic de Provence ou d’Italie du Nord est récolté 3 à 4 fois par an. Chez nous, c’est 14 fois.”

En banlieue de Paris, Interstellar Lab cultive aussi en milieu fermé et contrôlé. Cette fois, nous entrons dans un “biopod”, une sorte de grande bulle transparente où s’alignent des plateaux similaires, cultivés sans terre.