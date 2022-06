Un Œil sur demain : investir dans les métaverses

"[Earth2], c’est un projet qui vend des parcelles sur Google Maps. Et on voit que Namur est déjà pas mal acheté. Les monuments sont mis en avant et on voit que tout est déjà parti."

Harold Kinet est un expert du métaverse. Depuis plusieurs années, il observe le développement de ces mondes parallèles et de la spéculation dont ils font l’objet :

"Certains métaverses par exemple, utilisent l’API de Google Maps. C’est-à-dire qu’ils vont utiliser Google Maps et ils vont quadriller le monde, et ils vont vendre chaque parcelle. Et donc il y a une spéculation qui a cours sur ces parcelles là. Et on ne sait pas trop si l’équipe qui est derrière le projet va aller plus loin, créer un métaverse en réalité augmentée par exemple, comme c’est le cas de certains projets plus sérieux, où on peut acheter, par exemple, la Tour Eiffel et ajouter sa marque, au-dessus, qui tourne autour de la pointe."