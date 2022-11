Un Œil sur demain : ils démontent les stations de ski obsolètes pour une montagne durable

Pour démanteler ce vieux téléski, une vingtaine de personnes sont en poste : des bénévoles, des travailleurs de la mairie et d’une entreprise prestataire - avec un peu de matériel et surtout les moyens du bord. Après avoir déboulonné les pylônes, ils les font chuter en tirant sur une corde. Ils sont ensuite tronçonnés, sciés à la disqueuse, sous les yeux de certains habitants qui ont connu la station tout petits. “Dans les années 1960, on n’avait pas de dameuse. Alors on remontait en damant avec les pieds et les skis, et une fois qu’on avait damé, on pouvait redescendre !”, se souvient Didier Beauzon, habitant de Saint-Firmin, avec l'accent chantant des Hautes-Alpes. “C’est un pincement au coeur, là où on a tant profité. Il y a 15 ans, la dernière fois où il a été rouvert parce qu’on avait les bonnes conditions d’enneigement, le téléski a été bondé par tous les gens de Saint-Firmin et des environs. Quand j’étais gosse, toutes les écoles de la vallée venaient !”