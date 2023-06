Un œil sur demain : et si les bateaux étaient aussi électriques

Le canal de la Marne au Rhin, qui relie Nancy à Strasbourg, s’étend sur plus de 300 km. Il est utilisé actuellement par les plaisanciers, dont beaucoup louent des bateaux sans permis, avec cabines, comme ceux rencontrés sur le Canal du Midi. Sur la partie la plus fréquentée, VNF a décidé de financer et d’installer une dizaine de bornes de recharge électrique, soit une vingtaine de prises à 22 kW de puissance, comme celles que l’on rencontre dans les villes ou les entreprises. Pour que ces bornes se révèlent d’une quelconque utilité, il faut des bateaux électriques. Et c’est là que le bât blesse puisqu’il n’existe pas de constructeur spécialisé. Alors, deux fabricants, qui sont également loueurs, ont tenté l’expérience. Les Canalous a construit un bateau tandis que Nicols en a réalisé deux. Extérieurement, rien ne distingue ces bateaux des autres. Le plus récent d’entre eux, le Saverne, mesure 13 mètres et dispose de deux cabines doubles.

Full équipé, il se veut haut de gamme et navigue à 8 km/h, comme tous les autres sur ce canal. Pas de différence au niveau du pilotage, mais bien au niveau de l’agrément. Pas de bruit, pas de vibration, pas de fumée de diesel. L’accord parfait pour ce type de transport. La batterie d’un peu plus de 60 kWh de capacité (comme une voiture) permet de naviguer 8 heures. Plus que suffisant quand on sait que la moyenne de circulation des plaisanciers ne dépasse pas 5 heures par jour. Si on veut plus, il suffit de se brancher aux bornes, comme on le fait avec n’importe quelle voiture électrique.