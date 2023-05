"Imaginez une vache, un mouton ou un cochon." explique Stefano Biressi, professeur de Biologie Moléculaire. "On fait un prélèvement d’une petite portion de muscle ou même d’un autre tissu, même un prélèvement sanguin. Et de cette biopsie, on obtient des cellules qui sont multipliées dans un bioréacteur, comme on fait la fermentation de la bière."