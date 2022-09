Un Œil sur demain : des drones sous-marins chasseurs de mines

La Marine belge a compris le potentiel de ce drone et entreprend de l'utiliser à des fins militaires, moins dans une logique d'agression que dans un but défensif. Le REMUS peut en effet être utilisé pour repérer des objets potentiellement explosifs dans les fonds marins. Et ce travail de recherche dans notre pays est colossal, car les dernières estimations font état d'un nombre de mines entre 100.000 et 300.000 dans nos eaux côtières, un triste héritage des deux guerres mondiales.