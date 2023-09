Un Œil sur demain : des chantiers en seconde main

Toute la question est de savoir comment réutiliser des matériaux qui sont déjà en place car c’est au moment de la construction du bâtiment que l’empreinte sur l’environnement est la plus importante. L’expert est clair. Il faut donc, d’abord, faire un inventaire de ce qui existe et que l’on peut réemployer. Il faut aussi s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes de contamination (causés par l’amiante par exemple) car le plus souvent, ces immeubles n’ont pas été conçus pour être démontés. Et puis, il faut penser à tester certains de ces éléments de récup car la garantie du fabricant n’existe pas comme pour le matériel neuf. Cela va prendre plus de temps que de raser l’édifice. C’est un savoir-faire qui existe encore trop peu chez nous et il semble de plus en plus évident qu’il faut l’encourager et le développer.

A ce sujet, voici deux liens utiles vers des plateformes de mise en contact entre vendeurs et acheteurs de matériaux de construction de seconde main :

