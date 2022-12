Un œil sur demain : des cellules souches à la rescousse des espèces sauvages menacées

La petite entreprise et le parc animalier ont décidé de collaborer pour faire avancer la science. Catherine Vancsok, la directrice scientifique de la Fondation Pairi Daiza est très intéressée : "Les cellules souches, c’est une thérapie pleine de promesses. Pour la conservation, le potentiel est énorme surtout quand on parle d’espèces menacées, comme c’est le cas pour certaines qui se trouvent dans notre parc."

Et de poursuivre : "En prélevant ces précieuses cellules, on préserve tout le patrimoine génétique. Mais pour la recherche aussi le potentiel est important. Ce n’est pas facile de mener des expériences sur des spécimens vivant dans la nature. Certaines recherches, par exemple toxicologiques, pourraient grâce à cette technique se faire directement en laboratoire sur leurs cellules souches. On pourrait en apprendre davantage sur les espèces en danger et donc on pourrait mieux les protéger."

La thérapie cellulaire à la rescousse des espèces en danger, ce n’est déjà plus de la science-fiction. On commence à créer des gamètes femelles (ovocytes) et des gamètes mâles (spermatozoïdes) pour recréer des embryons chez des animaux sauvages menacés de disparaître.