Un œil sur demain : des aliments à base de microbes et des assiettes connectées pour le futur

Mais demain, il n’y a pas que le comportement alimentaire qui sera scruté, il y aura aussi du changement dans nos assiettes. Notre nourriture pourrait désormais être à base de microbes. L’idée est d'utiliser des bactéries (pourpres) pour produire une nouvelle nourriture pour les humains. Cette bactérie a l’avantage de s’adapter à toutes sortes de sous-produits de l’industrie agroalimentaire qui sont très peu valorisés comme la mélasse des sucreries ou le lactosérum de l’industrie laitière.

Autrement dit, on va transformer ces déchets en ingrédients surprotéinés pour nos repas de demain. Ces bactéries produisent de grandes quantités de protéines de haute valeur mais aussi des acides aminés essentiels ou encore des antioxydants et de la vitamine B12 (que l’on trouve dans la viande).

Baptiste Leroy coordonne le projet "Proteboost" à l’UMons. Il affirme que "la demande en protéines au niveau mondial va exploser et on ne peut pas répondre à cette demande en produisant plus de porcs ou de bovins. Leur impact environnemental est trop lourd. Nos micro-organismes vont être beaucoup plus efficaces que tous ces aliments connus. Ils sont plus sobres en consommation d’énergie ou de fertilisants et donc on va produire une alimentation à moindre coût environnemental pour répondre à cette demande croissante."