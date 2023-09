Un Œil sur demain : construire son propre poêle, la tendance de l’autoconstruction

En s’appuyant sur ces plans personnalisables, ils apprennent à disposer tous les éléments qui constituent la structure du poêle de masse, notamment les briques réfractaires, qui accumulent la chaleur et la diffusent très lentement. "Quand on achète le poêle en pièces détachées, on reçoit sur palette l’ensemble des briques nécessaires pour le construire. Dans ce stage, au fur et à mesure du montage, j’explique les choses que les stagiaires vont pouvoir modifier, par exemple de quel endroit on va sortir la fumée, par où on fait venir l’air qui part dans le foyer", raconte André de Bouter, formateur de La Maison en Paille.

Quand nos briques sont chaudes, au bout d’une heure, ce sont elles qui vont rayonner et qui vont chauffer pendant 24 heures la maison.

C’est un peu comme apprendre à monter un meuble en kit… Sauf qu’il s’agit d’une technique ancestrale, réputée économe en énergie. Une seule flambée va servir à chauffer la pièce comme les fours à pain du Moyen-âge. "On ne fait pas un feu qui va durer toute la journée : on va chauffer une seule fois nos briques. Quand nos briques sont chaudes, au bout d’une heure, ce sont elles qui vont rayonner et qui vont chauffer pendant 24 heures la maison", détaille le formateur, qui estime qu’on utilise en moyenne deux à trois fois moins de bois que pour un poêle en fonte pour un meilleur chauffage. Les chiffres dépendent par ailleurs de l’isolation de la maison dans laquelle on se trouve.