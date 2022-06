Un Œil sur demain : comment recycler les batteries de voitures électriques ?

La loi vient d’être adoptée par le Parlement européen : en 2035, les voitures thermiques - à de rares exceptions près - ne pourront plus être vendues sur le sol européen. Les véhicules électriques ont un bilan carbone plus favorable, à condition d’assurer la fin de vie de leurs batteries et de ce qu’elles contiennent.

À Trappes, en banlieue de Paris, le laboratoire Eramet Ideas a décidé de recycler les métaux rares qui composent les batteries. À l'intérieur du caisson sont contenus de petits sachets comportant du lithium, du nickel ou encore du cobalt. Les équipes, qui ont déjà rôdé le procédé à l’échelle semi-industrielle, séparent les différents composants par hydrométallurgie. “On les trie et on récupère ce qu’on appelle une black mass," explique Sophie Lebouil, responsable de projet chez Eramet Ideas. "À partir de cette poudre, on va ensuite pouvoir extraire le lithium, le nickel et le cobalt.”