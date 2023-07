Un œil en Flandre : un bijoutier condamné à du sursis pour avoir tué un braqueur en 2018

Le Torpedo est deux fois plus rapide qu’un bateau similaire à essence, et bien plus silencieux. Le système rendrait surtout les navires légers plus respectueux de l’environnement. Début juillet, les étudiants anversois participeront à une compétition de bateaux solaires à Monaco. L’équipe qui naviguera le plus vite, qui slalomera le mieux et qui naviguera le plus longtemps remportera la course.