Un œil en Flandre : un autre scandale de pollution éclate au nord du pays

Chaque semaine, la journaliste Joyce Azar vient parler des événements qui ont marqué la Flandre durant la semaine écoulée. Ce dimanche, trois actualités au programme : un nouveau scandale de pollution, une initiative pour les personnes atteintes de démence et un focus sur le hobby horsing, un sport qui a la cote au nord du pays.

On commence par la nouvelle affaire de pollution : une enquête menée par l’émission Pano de la VRT a révélé qu’une décharge située à Kruibeke était responsable du rejet de plusieurs substances toxiques dans l’Escaut.

Après le scandale de la pollution au PFOS, provoquée par l’usine chimique 3M à Zwijndrecht, cette semaine on découvre que les eaux usées rejetées par la décharge de Kruibeke contenaient un taux excessif de substances toxiques, dont notamment de l’uranium, du nickel ou encore du cobalt.



Ce qui est encore plus frappant dans cette affaire, c’est que la décharge en question est exploitée par une agence publique, la Vlaamse Waterweg, qui elle-même est sous la tutelle de la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld).

Dans l’enquête de Pano, appelée "La Flandre pollue" et dont nous vous proposons un petit compte rendu, on voit que la décharge concernée se trouve entre Kruibeke et Zwijndrecht. Dans les eaux usées qui ont été rejetées dans l’Escaut, on retrouve jusqu’à cinq fois plus d’uranium qu’autorisé, et jusqu’à onze fois plus de cobalt. Pour les habitants interrogés, c’est un choc.