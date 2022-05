Un œil en Flandre : la hausse des prix est l’une des préoccupations principales des Flamands

Enseignement, hausse des prix, autant de sujets que Joyce Azar a abordés dans l’Œil en Flandre de cette semaine.

On commence par ce constat lié à l’enseignement : en Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles francophones auront dès l’an prochain des vacances d’été plus courtes et des congés de Toussaint et de Carnaval plus longs. La Flandre, elle, n’est pas vraiment prête à adopter à son tour ces nouveaux rythmes scolaires.

Les enseignants et les directeurs d’école s’étaient déjà exprimés en ce sens lors d’un sondage réalisé en mars dernier. La grande majorité d’entre eux s’était montrée défavorable à un tel changement. Cette semaine, c’était au tour des élèves de donner leur avis. Environ 3500 d’entre eux ont répondu à une enquête menée par la VSK, l’organisation qui les représente. Et il s’avère que 8 élèves sur 10 sont contre un raccourcissement des vacances d’été.

Pour sa part, le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts, a fait savoir qu’une réforme du calendrier scolaire ne sera adoptée que si elle obtient un large soutien.