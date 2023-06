Un Hydrangea serrata à la floraison bicolore pour tous les jardins

A planter à l’automne dans un sol frais, de préférence acide, à la mi-ombre pour une floraison en été.

Comme pour tous serrata, il faut trouver un bon compromis entre la lumière et l’ombre. Si vous le plantez en plein soleil, le soleil brûlera les feuilles et les fleurs. Par contre, à l’ombre totale, il n’y aura pas beaucoup de fleurs. Il faut trouver un endroit où il recevra soit le soleil du matin ou celui de la fin d’après-midi. Et vous savez ce qui va se passer dans ces cas-là ? Le feuillage va jouer les caméléons. Le nouveau feuillage indemne de soleil sera vert. Après quelques jours de soleil, il virera au vert plus foncé.