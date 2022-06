Un huissier de justice pour "saisir" un adolescent autiste ?

Un avis partagé par l’avocate de Karima Razzouk qui insiste que sa cliente doit systématiquement se défendre. La mère elle-même l’observe : "On dit qu’il y a des problèmes de communication intrafamiliale entre ex-conjoints mais j’ai demandé de nombreuses médiations, toutes refusées. Et pourtant, on me diabolise moi", explique-t-elle.

Ce n’est pas parce qu’une personne est sous administration qu’elle n’a plus de droits

Si Karima dit subir des pressions judiciaires depuis des années, c’est davantage pour son enfant qu’elle se préoccupe. "Je meurs si je ne vois pas Adam", dit-elle d’une voix tremblante mais elle insiste que tant qu’elle respirera, elle n’arrêtera pas. Pour Fatma Karali, membre du collectif des Mères Veilleuses, cet acharnement fait partie des violences post-séparation. "Les violences ne s’arrêtent pas avec la séparation, au contraire, elles s’accentuent surtout quand il y a des enfants."

Karima explique en effet qu’elle est à bout. "Je me bats mais j’en perds ma santé, j’ai développé des maladies. Et je me précarise aussi. Je subis du harcèlement massif et la justice y participe." La maman est en effet contrainte de payer de nombreuses astreintes, sans compter les frais d’avocat.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

"Le fait que Karima passe sa vie au tribunal, ça permet de mettre en avant le contrôle coercitif", insiste Fatma Karali. Le chercheur américain Evan Stark définit ce concept comme "une conduite calculée et malveillante déployée presque exclusivement par les hommes pour dominer une femme, en entremêlant des violences physiques répétées avec trois tactiques tout aussi importantes : l’intimidation, l’isolement et le contrôle." Fatma Karali poursuit : "Karima n’arrive plus à joindre les deux bouts. Elle est HS financièrement et psychologiquement. Ce sont les nouvelles manières de violenter des personnes."

Karima veut se faire entendre. "Je n’ai eu que des audiences en référé contre moi. Parfois, j’étais convoquée deux fois par semaine. On me faisait venir et subir ça à Adam, sachant qu’il est autiste, et on ne le laissait même pas s’exprimer."